Dottenijs Sp. A-Bl. Otegem 0-1 00u00 0

In een wedstrijd met veel kansen was een late strafschop voor Otegem voldoende voor de drie punten. De eerste helft verliep vrij evenwichtig met kansen aan beide zijden. was kwam het dichtst bij de openingstreffer, maar de spits miste of zag zijn poging gestopt door Duyck. Na de pauze veranderde het spelbeeld niet. De afwerking bleef een pijnpunt tot een bezoeker alleen op doelman Dutoit afging, die hem foutief afstopte, en Verwee de strafschop omzette.

