Dotan is terecht: "Laat me even met rust" 07 mei 2018

00u00 0

Dotan (31) is 'Home', alleen wil hij niet zeggen waar hij zit. Na de dramatische oproep van zijn moeder Patty vorige week vreesden Nederland en Vlaanderen even het ergste, maar nu blijkt de verguisde zanger toch een teken van leven te hebben gegeven. "Via een tussenpersoon heb ik contact gehad met mijn zoon", vertelt Patty. "Hij heeft behoefte aan rust en wil even niet gevonden worden." Ze weet niet waar Dotan zich schuilhoudt.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN