Dossier eenzaamheid in Vlaanderen: "Instagram staat vol barbecues. Ik lijk de enige die niet gevraagd is". Een twintiger, dertiger en veertiger getuigen Sander Van Den Broecke

27 april 2018

00u00 2 De Krant Knokke-Heist wil een 'alarmsysteem' opzetten om eenzaamheid bij senioren sneller op te sporen, maar je hoeft niet bejaard te zijn om eenzaam te zijn. Integendeel. "Eenzaamheid is een epidemie", stellen onderzoekers, en die treft jongeren zelfs váker dan ouderen. Hebben we nood aan een minister van Eenzaamheid?

Sofie (28) bediende: "Instagram staat vol barbecues. Ik lijk de enige die niet gevraagd is"

Sofie is 28 en voelt zich al vier jaar eenzaam. Ze heeft een job en vrienden, maar die kunnen de leegte niet vullen. "Het is een vicieuze cirkel", zegt ze. "Hoe langer ik eenzaam ben, hoe meer ik mezelf in die eenzaamheid lijk te duwen."

Vier jaar geleden keerde het leven van de Limburgse Sofie om. Een relatie van vijf jaar liep spaak en haar vader werd zwaar ziek. Even verdween ze van de wereld: om te treuren en om voor haar pa te zorgen. Toen ze een paar maanden later weer boven water kwam, leek de wereld veranderd.

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN