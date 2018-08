Dortmund wil geen 30 miljoen betalen voor Origi 20 augustus 2018

Liverpool bevestigt interesse graag, omdat de club liever van hem af wil. Borussia Dortmund polste voor Divock Origi, maar een transfer is gecompliceerd. Omdat hij nog twee jaar onder contract ligt, zou de Rode Duivel (23) liever verhuurd worden. Liverpool stemt enkel in met een verkoop, maar wel tegen een prijs van 30 miljoen euro. Een bedrag dat Dortmund niet wil betalen. De Duitse club bracht zelfs nog geen officieel bod uit. Volgens bronnen binnen The Reds was promovendus Wolverhampton een maand geleden bereid om 25 miljoen euro neer te tellen voor Origi, maar tot een transfer kwam het nooit. Valencia verkoos uiteindelijk Batshuayi boven hem. Sampdoria, waar hij aangeboden werd, hapte niet. Dortmund heeft al een Belg: Axel Witsel. Ook voor Simon Mignolet is er nog geen oplossing in zicht. (KTH)

