Dortmund raast door EUROPESE TEGENSTANDERS 26 november 2018

00u00 0

Er staat geen rem op Dortmund, woensdag de tegenstander van Club Brugge in de Champions League. De Borussen wonnen zaterdag weliswaar met enige moeite op het veld van Mainz (1-2), maar staan na het gelijkspel van Bayern München nu na twaalf wedstrijden maar liefst negen punten voor op de eeuwige rivaal. Bij het ongeslagen Borussia was Witsel in goeden doen en zorgden Paco Alcacer en Piszczek in de tweede helft voor de zege. De leider in de Bundesliga lijkt klaar voor de komst van Club, tegen wie Dortmund zijn leidersplaats in de poule wil veiligstellen. Afwachten of coach Favre veel zal roteren of niet. In Duitsland verwacht men dat Alcacer, zaterdag op de bank, de plaats van Götze zal innemen en dat Pulisic Sancho komt vervangen. Dortmund heeft met Schmelzer slechts één speler die geblesseerd moet toekijken. (TTV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN