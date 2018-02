Dortmund plaatst zich op nippertje 23 februari 2018

Borussia Dortmund heeft zich in extremis geplaatst voor de achtste finale van de Europa League. De Duitsers speelden 1-1 gelijk op het veld van Atalanta. Toloi bracht de Italianen voor de rust op voorsprong, Schmelzer maakte zeven minuten voor tijd gelijk. Tegen de gang van het spel in, Atalanta was lange tijd de betere ploeg en domineerde het grootste deel van de wedstrijd. Batshuayi speelde negentig onopvallende minuten, Castagne kwam niet van de bank bij de Italianen. (FDZ)

