Dortmund haalt tienersensatie Haaland binnen

Een jarenlange garantie op goals. Borussia Dortmund heeft supertalent Erling Haaland (19) binnengehaald. De Noorse spits maakte dit seizoen furore door bij RB Salzburg maar liefst 28 keer raak te schieten in 22 matchen. Vier daarvan scoorde hij tegen Racing Genk in de Champions League. Dortmund troefde onder meer Leipzig, Juventus en Manchester United af in de strijd om Haaland, die tot 2024 tekende. De Duitse topclub kon de tienersensatie binnenhalen voor 'amper' 20 miljoen door een clausule in zijn contract. Alleen lopen de werkelijke kosten veel hoger op. Vooral makelaar Mino Raiola en papa Alf-Inge passeren flink langs de kassa met 15 en 10 miljoen euro aan commissies. Beide heren dwongen ook een stevig percentage op een toekomstige doorverkoop af. De hoge eisen van het duo zouden meteen ook de voornaamste reden geweest zijn waarom Man United afhaakte. Haaland zelf gaat bij Dortmund 8 miljoen euro per jaar verdienen, en kreeg ook al 8 miljoen tekengeld. (VDVJ/KTH)

