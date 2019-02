Dortmund geeft 3-0 prijs, Bayern sluipt dichterbij 11 februari 2019

Vijfenzeventig minuten was er niets aan de hand voor Borussia Dortmund. Hoffenheim bleek een hapje, 3-0 was de tussenstand. Tot ex-Standard-speler Ishak Belfodil een kwartier voor tijd de 3-1 maakte. Plots ging het snel, vijf minuten later scoorde Kaderabek de aansluitingstreffer en drie minuten voor tijd kopte opnieuw Belfodil de gelijkmaker binnen. Witsel en zijn ploegmaats konden het amper geloven. Het was dé kans voor Borussia Mönchengladbach en Bayern München om terrein goed te maken op Dortmund. Gladbach deed dat niet. Zij kregen een serieuze tik van Hertha BSC: 0-3-verlies in eigen huis. Thorgan Hazard speelde de hele wedstrijd.

