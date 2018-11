Dortmund-Club is Club-Dortmund niet 27 november 2018

Dat het Club Brugge van vandaag er helemaal anders uitziet dan in de heenmatch op 18 september (0-1), heeft vooral met blessures te maken. Vlietinck, Danjuma en Vossen kijken morgen geblesseerd toe, Mitrovic verloor intussen zijn basisplaats aan Mechele, die toen net terugkeerde uit blessure en op de bank plaatsnam. Intussen is ook Letica geen basisspeler meer. Afwachten of Leko Denswil al laat spelen, zo niet is ook Decarli een nieuw gezicht in de basiself. Nakamba komt in tegenstelling tot in de heenmatch zo goed als zeker aan de aftrap voor de verdediging. De vraag is nog of ook Dennis gebracht wordt en of Rits of Vormer daardoor op de bank moet starten. Vandaag hakt Leko na de training in het Signal Iduna Park de laatste knopen door. Denswil en Dennis zijn in principe fit, maar het is afwachten of zij gespaard worden voor de komst van Standard of niet.

