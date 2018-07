Dortmund biedt 20 miljoen voor Witsel (maar hij zal moeten inleveren) 25 juli 2018

Het is Borussia Dortmund menens om Axel Witsel (29) binnen te halen. Nadat eerder was uitgelekt dat de Duitsers interesse hebben om de Rode Duivel aan te trekken, hebben ze nu ook een officieel bod neergelegd bij Tianjin Quanjian. Het gaat om een aanbieding van 20 miljoen euro. Sommige bronnen melden dat Quanjian verplicht is om die som te aanvaarden als gevolg van een clausule in Witsels contract, maar die info werd ons niet bevestigd. Witsel wil graag terugkeren naar Europa, maar hij zal moeten inleveren. In China verdient hij 18 miljoen euro per jaar, Dortmund kan hem hoogstens 12 miljoen euro betalen. Na zijn vakantie hoopt Witsel, die ook op de verlanglijst van PSG staat, dat er schot komt in zijn dossier. (PJC)

