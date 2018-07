Dortmund aast op Witsel 23 juli 2018

Zit het Chinese avontuur van Axel Witsel er straks op? Volgens Bild zou Borussia Dortmund namelijk vol inzetten op een transfer van de 29-jarige middenvelder en bereid zijn om Tianjin Quanjian 20 miljoen euro te betalen. Witsels contract bij de Chinese club loopt nog tot 31 december 2019. Hij heeft een jaarloon van 18 miljoen euro bij Tianjin en het is afwachten in welke mate de Luikenaar bereid is om financieel in te leveren. Hij koos in december 2017 voor Tianjin omdat die een beter salaris boden dan Juventus, waar hij zes miljoen per jaar kon verdienen. Bij Dortmund zien ze in Witsel een sterk leidersfiguur waar het team nood aan heeft. Maar volgens Le Parisien zijn er nog kapers op de kust: ook PSG zou zijn pijlen op Witsel gericht hebben. Verder zou trainer Tuchel ook aan Jan Vertonghen denken om de Parijse verdediging te versterken. (VH)

