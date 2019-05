Exclusief voor abonnees Dorpsstraat en stukje Sterrestraat worden fietsstraten 01 juni 2019

Binnenkort wordt zowel de Dorpsstraat als een stuk van de Sterrestraat, tussen de Nieuw- en Zuidstraat, een fietsstraat. Dat heeft de gemeenteraad beslist. Mogelijks wordt daar later ook de Brouwerijstraat aan toegevoegd. In een fietsstraat mogen fietsers in het midden van de weg rijden en zijn auto's verplicht om achter hen te blijven. De maximumsnelheid wordt meteen ook herleid tot 30 kilometer per uur. "In beide straten geldt éénrichtingsverkeer. Bovendien zijn ze te smal om wagens fietsers te laten inhalen", duidt burgemeester Patrick Lansens (sp.a). "We zullen nu de signalisatie bestellen en de belijning laten aanbrengen. Hopelijk kan dat nog voor de zomer." Oppositiepartij CD&V had liefst een stuk Zuidstraat ook als fietsstraat gezien, maar zover komt het voorlopig nog niet. "In de Zuidstraat is een fietsstraat inlassen moeilijk", aldus de burgemeester, "omdat er verkeer in beide richtingen mogelijk is." (TVA)

