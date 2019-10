Exclusief voor abonnees Dorpsgezicht verpest... maar gsm-ontvangst zal wel goed zijn 16 oktober 2019

Kooigem is met zijn 800 inwoners misschien wel de kleinste deelgemeente van Kortrijk, ze hebben er wél de grootste gsm-mast. 25 meter hoog is de nieuwe pyloon - bijna even hoog als de kerktoren - tot ontevredenheid van de Kooigemnaars. "Een mooi tafereel is het niet", aldus inwoner Kristof Sierens. "Dat ding staat pal in het zicht." Volgens bevoegd schepen Wout Maddens stond in de bouwaanvraag duidelijk hoe hoog de mast zou worden. Bij de aanvraag, goed drie jaar geleden, liet telecomoperator Orange ook weten dat het ontwerp "slank en esthetisch" zou zijn. Volgens het bedrijf moet de pyloon zo hoog zijn om een optimaal bereik te hebben. (LPS)

