Dorpje net over Franse grens verzuipt in Belgisch gedumpt afval 25 februari 2020

00u00 0

In het Franse grensstadje Rédange dumpen trucks al maandenlang illegaal afval. Het vuilnis blijkt onder andere afkomstig uit het Antwerpse Brecht en brengt volgens burgemeester Daniel Cimarelli de drinkwatervoorziening voor het dorp in gevaar. De vuilnisbelt bevindt zich immers op amper 100 meter van een vijver die in verbinding staat met de Beler-rivier. De inwoners van Rédange zien de steeds groeiende vuilnisbelt, ondertussen al 200 ton zwaar en tientallen meters lang, met lede ogen aan. De dumptrucks komen vaak midden in de nacht toe en zijn volgeladen met van alles, van huisvuil tot bouwpuin en oude wasmachines. Ook in het naburige Haucourt-Moulaines ligt al 500 ton afval en in de nabijgelegen dorpjes Hayange, Hussigny en Audun-le-Tiche stelt zich hetzelfde probleem.

