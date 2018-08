Dorien uit 'De Buurtpolitie' zegt ja tegen haar Robin 13 augustus 2018

Dorien Reynaert (29), beter bekend als inspecteur Femke uit 'De Buurtpolitie', is dit weekend getrouwd met haar Robin. Niemand minder dan collega en goede vriendin Ianthe Tavernier - inspecteur Floor - was één van haar bruidsmeisjes. Het koppel gaf elkaar het jawoord in het gemeentehuis van Bazel en trok nadien met vrienden en familie naar Antwerpen-Linkeroever voor een ceremonie en avondfeest op het strand. Dorien droeg een lange witte jurk in bohemianstijl. Haar kersverse echtgenoot koos voor een stijlvol maatpak. "Het mocht vooral geen stijve bedoening worden, want daar houden we niet van", aldus de actrice. "In november heeft Robin mij ten huwelijk gevraagd op vakantie." Voor een huwelijksreis heeft het koppel even geen tijd. "Drie daagjes Frankrijk gaan we onszelf wel gunnen, maar de grote reis zal pas voor volgend jaar zijn. Wellicht gaan we naar Noorwegen." Nu de twee gelukkig getrouwd zijn, denken ze al luidop aan kinderen. "Ik wil er niet meer te lang mee wachten, want je weet nooit hoe lang het duurt voor je zwanger raakt. Ik heb altijd gezegd dat ik voor mijn 30ste een kind wilde", besluit Dorien. (CD)

