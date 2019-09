Exclusief voor abonnees Dorian vergalt uitstapje Belgische mariniers 09 september 2019

Het Belgisch fregat Leopold I, op oefenmissie in de Atlantische Oceaan voor de kust van Canada, is het voorbije weekend moeten gaan schuilen voor orkaan Dorian. Omdat er windstoten tot 110 km/u werden verwacht, verliet het oorlogsschip van de Belgische Marine vrijdagavond de haven van Halifax om beschutting te zoeken in de Bay of Fundy op iets meer dan 280 km ten westen van Halifax. Ook daar werden bij golven van 4 tot 5 meter hoog nog windsnelheden tot 100 km/u gemeten. Gisteren keerde het fregat ongehavend terug richting oefengebied. Door de verplaatsing, een standaardprocedure bij zware stormen, zag de bemanning wel enkele geplande rustdagen met bezoekjes aan de havenstad Halifax aan zich voorbijgaan (SPK/CMG)

