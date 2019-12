Exclusief voor abonnees DOPING 03 december 2019

In Lausanne komt vandaag het Uitvoerend Comité van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) samen, dat zich onder meer over het dossier- Rusland zal buigen. Maandag zal het Wereldantidopingagentschap (WADA) zich uitspreken over een mogelijke schorsing van Rusland voor de Spelen van Tokio en de Winterspelen van 2022 in Peking. Het IOC gaf vorige week al te ken- nen dat het de verantwoordelijken voor het geknoei met de gegevens van de dopingstalen ten strengste veroordeelde, maar tegelijk liet ze wel de deur op een kier voor de deelname van individuele Russische atleten, al dan niet als 'neutrale' atleten.