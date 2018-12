Doping 15 december 2018

Een delegatie van het Wereldantidopingagentschap (WADA) reist maandag naar Moskou, waar het toegang krijgt tot de urinestalen en elektronische gegevens van Russische sporters die zijn opgeslagen door het laboratorium in de Russische hoofdstad. Dat was één van de voorwaarden waaraan het Russische antidopingbureau Rusada moest voldoen voor zijn erkenning. Het WADA heeft in september de schorsing van het Rusada opgeheven.