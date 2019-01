DOPING 29 januari 2019

Zes Russische sporters zijn geschorst voor dopinginbreuken in 2018. Marathonloper Vasily Minaev staat voor vier jaar aan de kant nadat hij is betrapt op meldonium, net als halvefondloper Aleksey Kiselev. Gewichthefster Svetlana Hajiyeva, tweevoudig Russische kampioen, is voor twee jaar geschorst terwijl Abuev Magomed vier jaar kreeg, net als worstelaar Vadim Aladzheva en bokser Denis Lashin.