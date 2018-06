Dopingzondaar Kumordzi (KVK) mag niet meer trainen 28 juni 2018

Bennard Kumordzi, centrale verdediger bij KV Kortrijk, weet dat hij tot 14 september, zes speeldagen ver, geschorst is door het Vlaams Doping Tribunaal. Maar nu blijkt dat hij met zijn club ook geen oefenwedstrijden mag spelen en zelfs niet mag trainen. Kumordzi kreeg vier maanden sportverbod nadat 186 nanogram per ml carboxy-THC in zijn urine werd aangetroffen, terwijl de grens 180 is. Een gevolg van wietgebruik. De straf kwam er pas maanden later na een plascontrole in oktober vorig jaar. De Ghanees werd er inmiddels op gewezen dat hij naast officële wedstrijden ook geen oefenwedstrijden mag spelen, zelfs niet meer mag trainen met zijn club, ook niet bij de B-kern. Kumordzi moet nu zijn conditie zien te onderhouden met een personal trainer. De straf komt alvast zwaar aan: voor de duur van de betrokken periode werd zijn contract opgeschort en wordt hij dus niet meer betaald. (ESK)

