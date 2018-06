Dopingschorsing van tien maanden voor Errani 12 juni 2018

Sara Errani (WTA 72) werd vorig jaar twee maanden geschorst door de Internationale Tennisfederatie nadat ze betrapt werd op het maskerend middel Letrozol, een medicijn tegen borstkanker (gebruikt door haar mama). Het antidopingtribunaal oordeelde wel dat de voormalige Roland Garros-finaliste het product per ongeluk via besmet eten - het medicijn zou in een bord tortellini terecht zijn gekomen - in haar bloed kreeg en beperkte haar straf tot twee maanden. Het Italiaanse antidopingagentschap ging echter in beroep bij het TAS in Lausanne en daar werd gisteren beslist dat de 31-jarige Errani tien maanden aan de kant moet en dus nog acht maanden moet uitzitten. Het voormalige nummer vijf van de wereld speelde op Roland Garros nog dubbel met Kirsten Flipkens en deed in april ook mee in de Fed Cup tegen België. Ze verliest bovendien alle WTA-punten die ze vergaarde sinds haar terugkeer van schorsing, mogelijk betekent dit dan ook het einde van haar carrière. (FDW)

