Dopingexpert krijgt geen visum voor WK 12 mei 2018

De Duitse onderzoeksjournalist en dopingexpert Hajo Seppelt heeft van Rusland geen visum gekregen om deze zomer in het land het WK voetbal bij te wonen. Dat heeft tv-zender ARD, waarvoor Seppelt werkt, bekendgemaakt. De journalist bracht in een documentaire een door de Russische staat aangestuurd dopingprogramma aan het licht. "Dat is natuurlijk de reden waarom ik niet welkom ben", verklaarde Seppelt. "Dit is blijkbaar één van de gevolgen als je kritisch bericht over dopinggebruik in Rusland."