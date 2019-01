Dopingcijfers MPCC 18 januari 2019

De MPCC, de beweging voor een geloofwaardig wielrennen, heeft de dopingcijfers van het voorbije jaar bekendgemaakt. In 2018 leverden, in alle wielerdisciplines samen, 17 renners een positieve test af (15 mannen en 2 vrouwen). Daarmee staat de sport op de dertiende plaats wereldwijd. Atletiek (98), honkbal (83), gewichtheffen (74) en ruitersport (41) maakten de slechtste beurt. In het voetbal werden 16 dopinggevallen vastgesteld, maar daar bovenop kwamen ook nog 57 gevallen van matchfixing en financiële corruptie aan het licht