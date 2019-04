Dop voor wie zelf ontslag neemt? Expert wuift cdH-voorstel weg Astrid Roelandt

08 april 2019

05u00 0 De Krant Omdat te veel mensen blijven zitten in een job waarin ze ongelukkig zijn, wil cdH werknemers de kans geven om zelf hun baan op te zeggen en toch een werkloosheidsuitkering te krijgen.

Dat voorstel hebben de Franstalige christendemocraten afgelopen weekend gelanceerd op hun verkiezingscongres. "Vandaag durven velen geen ontslag te nemen uit financiële onzekerheid. Dat wordt uiteindelijk ook een probleem voor de collega's van de ongelukkige werknemer en voor het bedrijf zelf", zegt partijvoorzitter Maxime Prévot. "Daarom willen we dat iedereen het recht krijgt om te kiezen voor een ander leven zonder daarvoor gesanctioneerd te worden."

Prévot haalt de mosterd bij de Franse president Emmanuel Macron, die eerder zo'n systeem voorstelde, en hoopt zo het stijgende aantal langdurig zieken een halt toe te roepen. De partij benadrukt wel dat er een limiet moet zijn op het aantal keer dat iemand zijn job 'betaald' kan opzeggen.

Arbeidsmarktspecialist Stijn Baert (UGent) is niet enthousiast. "Je hoeft niet werkloos te zijn om een betere job te vinden. Een werkloosheidsuitkering is een verzekering voor als je je werk verliest. Als je mensen nu ook zelf ontslag laat nemen, gaan we nóg minder mensen tewerkstellen, terwijl we op dat vlak al een achterstand hebben op bijvoorbeeld Nederland." Mocht het voorstel toch realiteit worden, dan heb je sowieso een systeem van werkloosheid nodig dat activerend is, zegt Baert nog. "Dat is vandaag niet echt het geval." (ARA)