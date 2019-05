Exclusief voor abonnees Doosje Dafalgan voor de goeie sfeer 31 mei 2019

Er is duidelijk over nagedacht: N-VA-onderhandelaars Loryn Parys en Cieltje Van Achter hadden Dafalgan Forte meegenomen voor het gesprek met Vlaams informateur - en toevallig ook hun partijvoorzitter - Bart De Wever. En dat kan hij wel gebruiken voor de lastige regeringsvorming op federaal vlak, had De Wever gezegd. Er gingen de voorbije dagen heel wat cadeautjes heen en weer - van brilpoetsdoekjes voor Gwendolyn Rutten (Open Vld) tot een pak maïzena "om de saus te laten pakken". Gezelligheid troef dus, én een nieuw fenomeen, weet professor Politicologie Dave Sinardet (VUB). "Vooral om leuke media-aandacht te trekken en een positieve sfeer te creëren. Het neemt de aandacht weg van feit dat de Vlaamse begroting van een overschot voor de verkiezingen naar een gat van 600 miljoen euro is gegaan. En zo'n cadeautje kan voor de publieke opinie ook de relaties tussen partijen wat normaliseren na een harde campagne." (SSL)

