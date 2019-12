Exclusief voor abonnees Doorzichtig 12 december 2019

00u00 0

De aanstelling van Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez als informateurs hoeft toch niet te verbazen. Onze koning heeft gekozen voor een paarse regering met Vlaamse minderheid. Nu mogen Coens en Bouchez wat oranje en blauwe M&M's toevoegen aan de zak rode en groene. Door hen het veld in te sturen hebben CD&V en MR ook geen enkele reden meer om 'neen' te zeggen. Ze zitten zelf aan het stuur en kunnen dus niet meer zeggen dat de auto de verkeerde kant uitrijdt. Hoe doorzichtig kan een zet zijn. Is het normaal dat een partij van 9,46% de lakens kan uitdelen - lees: incontournable is - en dat partijen met 16,03% en 11,95% zelfs niet aan zet kunnen komen. Als minachting naar Vlaanderen toe kan dat tellen. Gezien met welk dedain Nollet (Ecolo), voorzitter van een partijtje met 6,14%, sprak over de Vlaamse kiezer? Zolang een Vlaamse zetel niet gelijkwaardig wordt aan een Waalse, zal hier nooit meer democratie zijn. In 2024 zullen er weer wat partijen komen verklaren dat ze het nu wel begrepen hebben, na de zoveelste zwarte zondag. Uiteindelijk hebben ze niks begrepen en ploegen ze verder richting afgrond.

Theo Van Hoof

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis