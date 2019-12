Exclusief voor abonnees Doornikse renner ontwaakt uit coma na hartstilstand 09 december 2019

Julien Cadron, de renner uit Doornik die dit weekend een hartstilstand kreeg op de mountainbike, is aan de beterhand. Cadron werd zaterdag naar het ziekenhuis afgevoerd en werd een tijdlang in een kunstmatige coma gehouden. Gaverzicht - Be Okay Cycling Team liet zondag dan weer weten dat de renner uit zijn coma ontwaakt was. "Er volgen nog heel wat onderzoeken en een lang herstel, maar hij heeft alvast zijn eerste belangrijke overwinning geboekt", klinkt het. De familie van de renner is nog op zoek naar de fietser die als eerste de eliterenner reanimeerde. Ze willen hem graag bedanken. (DMM)