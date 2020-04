Exclusief voor abonnees Doorn in het oog 10 april 2020

De voetbalbond heeft eindelijk verkregen wat het wou: geen licentie voor Standard. Deze club is blijkbaar een doorn in het oog wegens te populair en niet gedwee genoeg.

Het gesjoemel tussen Oostende en Anderlecht valt natuurlijk op het hoofd van de kleine club. KV Mechelen en Waasland-Beveren voetballen na de omkoopzaak van verleden seizoen naarstig verder. De bondsprocureur is op de keien beland na te nauwe betrokkenheid bij Beerschot en ga zo maar verder. Indien er iemand geen licentie verdient, is het de KBVB zelf. Niets maar dan ook niets werkt naar behoren. Kijk maar naar de soms onbegrijpelijke tussenkomsten (of moet ik zeggen het gebrek eraan) van de scheidsrechters, om van de VAR (meestal in comateuze toestand) nog maar te zwijgen. Ik ben altijd van het principe geweest: eerst zelf in orde zijn alvorens een ander te controleren. Hoog tijd dat de KBVB hier ook aan begint.

Coenen André, Waanrode

