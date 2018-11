Doorbraaktitel voor Zverev (21) 19 november 2018

Novak Djokovic was van de hele week niet gebroken in de O2 Arena van Londen, maar in de finale van de ATP Finals kreeg hij na dertien games al drie servicebreaks te verwerken. Alexander 'Sascha' Zverev (ATP 4) profiteerde van het matige optreden van de Serviër om met 6-4, 6-3 de grootste titel uit zijn prille carrière te winnen. De 21-jarige jongeman uit Hamburg werd de eerste Duitser sinds Boris Becker in 1995 om de Masters op zijn naam te schrijven en hij werd tevens de jongste winnaar van dit officieuze wereldkampioenschap sinds Djokovic zelf in 2008.

