Exclusief voor abonnees Doorbraak in onderzoek naar verdwenen beelden in Brugge 22 november 2019

00u00 0

Opvallend: er is een doorbraak in de diefstal van de beeldengroep 't Zand in Brugge, begin juni 2018. Speurders hebben ernstige aanwijzingen dat een bende Roemeense metaaldieven achter de zogenaamde 'diefstal van de eeuw' zitten. "De beelden werden wellicht dezelfde nacht nog met vrachtwagens naar Nederland vervoerd. Helaas konden de Nederlandse autoriteiten de beeldengroep niet meer aantreffen", zegt het parket. De dievenbende kwam in het vizier door een grootschalig gerechtelijk onderzoek naar metaaldiefstal, gevoerd door het parket en het onderzoeksgerecht van Brugge. De Roemeense bende pleegde tientallen metaaldiefstallen tussen mei 2018 en maart van dit jaar. Vier keer gebeurde dat dicht bij de plaats waar de beeldengroep lag. Met deze doorbraak kunnen de complottheoriën alsof het Brugse stadsbestuur van meer zou weten, meteen in de vuilnisbak. (MMB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu