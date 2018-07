Door tieners neergestoken fietser is 33-jarige Kortrijkzaan 30 juli 2018

Het slachtoffer van de steekpartij woensdagavond in het Antwerpse Park Spoor Noord is een 33-jarige Kortrijkzaan. Dat bevestigt het Antwerpse parket. De fietser raakte rond 21 uur levensgevaarlijk gewond toen hij het aan de stok kreeg met enkele jongeren. Hij werd bewusteloos afgevoerd met een schedelbreuk en steekwonden aan het hoofd. Enkele uren later konden twee 13-jarigen worden opgepakt. De politie arresteerde donderdag ook de 18-jarige broer en de 18-jarige oom van één van de tieners. Vrijdag volgde nog de arrestatie van een 17-jarige. De drie minderjarigen zijn in een gesloten instelling geplaatst, de twee meerderjarigen zijn aangehouden. (KSN)