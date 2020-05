Door klappen in de luchtvaart moet Solvay snoeien Johan Van Geyte

16 mei 2020

Solvay snoeit stevig in zijn afdeling composietmaterialen. De chemiegroep sluit twee fabrieken, 570 werknemers verliezen hun job. Dat komt overeen met één op de vijf banen in die divisie.

In 2015 nam Solvay het Amerikaanse Cytec over, een producent van composietmaterialen. Dat zijn sterke, maar lichte materialen die onder meer in de luchtvaart worden gebruikt. Ze laten onder meer toe dat de toestellen energiezuiniger kunnen vliegen. De Belgische chemiegroep betaalde er een stevige 5,8 miljard dollar voor, met als argument dat dit het materiaal van de toekomst zou zijn en een garantie op groei bood. De voorbije maanden kreeg de composiettak het niettemin lastig door de beslissing van Boeing om de productie van de 737MAX-toestellen te verminderen. Na twee dodelijke crashes worden ze wereldwijd aan de grond gehouden.

Bij heel wat vliegmaatschappijen staat het water aan de lippen. Ze hebben meer behoefte aan staatssteun dan aan nieuwe toestellen

Kleinere vloot

Daar komt nu de impact van de coronacrisis bovenop. Bij heel wat vliegtuigmaatschappijen staat het water aan de lippen. Ze hebben meer behoefte aan staatssteun dan aan nieuwe toestellen. Bovendien worden her en der al reorganisaties doorgevoerd, waarbij ze terugplooien op een kleinere vloot en er dus een overaanbod aan toestellen dreigt.

Voor Solvay was dat het signaal om in te grijpen en zijn productiecapaciteit voor composietmaterialen met 20% terug te schroeven. De fabrieken in het Britse Manchester en het Amerikaanse Tulsa gaan dicht. Globaal verliezen 570 mensen hun job. Het concern wil de reorganisatie tegen het jaareinde afronden.

60 miljoen besparen

De operatie laat Solvay toe om op jaarbasis 60 miljoen euro te besparen. Daartegenover staat 30 miljoen euro aan eenmalige reorganisatiekosten.

Solvay had al bij de voorstelling van zijn resultaten over het eerste kwartaal gewezen op de moeilijke situatie voor zijn afdeling composietmaterialen. Op een positieve Brusselse beurs eindigde het aandeel Solvay gisteren dan ook 0,64% hoger op 68,92 euro.

Bij KBC Securities heeft de ingreep geen impact op het koersdoel van 100 euro en het 'opbouwen'-advies voor het aandeel van de chemiegroep. ING is iets optimistischer en geeft een koopaanbeveling. Het koersdoel bedraagt er 120 euro. Bij Kepler Cheuvreux en Oddo zijn de koersdoelen met respectievelijk 85 euro en 80 euro dan weer lager. De beurshuizen geven een 'houden'-advies.