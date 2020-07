Exclusief voor abonnees Door het rood rijden in Gent is niet hetzelfde als in Antwerpen 04 juli 2020

Een verkeersovertreding wordt niet overal in ons land op dezelfde manier behandeld. Dat blijkt uit onderzoek van advocatenkantoor Intolaw. Zo verschijn je in Dendermonde altijd voor de politierechter als je een rood licht genegeerd hebt, terwijl dat in Antwerpen vaak met een minnelijke schikking wordt geregeld. Ook tussen Vlaanderen en Wallonië zijn de verschillen soms groot. In Vlaanderen wordt een bestuurder altijd vervolgd als hij meer dan 110 kilometer per uur rijdt in een zone 70, onder de taalgrens is dat niet zo. (MAC)