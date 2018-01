Door collega's misbruikte agente riskeert schorsing 19 januari 2018

00u00 0

Er hangt een schorsing boven het hoofd van de agente die beweert het slachtoffer te zijn van seksueel ongewenst gedrag bij de politie Assenede-Evergem. Dat bevestigt een bron dicht bij het onderzoek. Volgende week dinsdag zal na de hoorzitting blijken of het daadwerkelijk tot een schorsing komt. Het slachtoffer moest wel al haar sleutels afgeven. De vrouw zou door vier mannelijke collega's seksueel misbruikt zijn op onder meer een jacuzzifeestje. Eén van de verdachten is zelfs de vertrouwenspersoon die door de politie was aangesteld om haar in de loop van het onderzoek bij te staan. Die zou haar misbruikt hebben op oudejaarsavond. De vrouw probeerde daarna uit het leven te stappen. Eén van de geschorste collega's heeft tegen haar een klacht ingediend voor laster en eerroof. (JEW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN