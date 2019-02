Dooi is ingezet HET WEER 05 februari 2019

00u00 0

De dooi is ingezet, ook in de Hoge Venen, waar er op sommige plekken nog meer dan 30 cm sneeuw ligt. De voorbije nacht heeft het amper gevroren en overdag halen we vandaag maxima tussen 2 en 7 graden. Er staat daarbij een meestal zwakke wind. De dag begint wel zwaarbewolkt, maar de zon zal er deze voormiddag al af en toe doorkomen. Na de middag worden de opklaringen wat breder en vooral in het zuiden van het land wordt het zonnig.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN