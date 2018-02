Doof Vlaanderen start crowdfunding voor proces tegen Vandeurzen 26 februari 2018

De belangenorganisatie Doof Vlaanderen start een crowdfunding om de gerechtskosten van een procedure tegen Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) te kunnen betalen. Met die procedure wil de organisatie meer tolkuren afdwingen. In Vlaanderen hebben dove personen recht op een tolk Vlaamse Gebarentaal in hun privéleven, maar slechts voor 36 uur per jaar. Omgerekend is dat nog geen uur per week, wat tekort schiet in noodsituaties als ziekte of operaties. Belangenorganisatie Doof Vlaanderen kaart de problematiek al jaren aan bij de Vlaamse overheid, maar zonder resultaat. "We gaan daarom de overheid aanklagen", zegt Maartje De Meulder van Doof Vlaanderen. "Via een crowdfunding willen we 20.000 euro inzamelen. Met dat geld kunnen we onze advocaten en de gerechtskosten betalen."

HLN