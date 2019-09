Doodverklaarde IS'er uit Antwerpen zit vast bij Koerden GVV

20 september 2019

05u00 1 De Krant Het lijkt vast te staan dat de Antwerpse IS-terrorist Abdellah Nouamane (24) gevangenzit in Syrië. Geruchten in die zin deden al de ronde sinds maart. Abu Jihad Al-Belgiki - zoals hij heette bij IS - bleek toen alleszins springlevend, nadat hij meermaals doodverklaard was.

De volgeling van Shariah4Belgium, die al twee keer bij verstek veroordeeld is, zinde in 2015 op een aanslag in ons land. Nu zeggen ingewijden dat ze hem herkennen op videobeelden die werden gedraaid in een gevangenis van de Koerden. Vraag is of dat je dat geruststellend kan noemen: de gevangenis in kwestie was al twee keer het toneel van massale uitbraakpogingen, de recentste vorige week. (GVV)

Lees het hele verhaal in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!