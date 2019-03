Doodverklaarde Antwerpse Syriëstrijder blijkt springlevend GVV

12 maart 2019

05u00 4 De Krant Abdellah Nouamane (23), een Antwerpse Syriëstrijder die vorige zomer dood was verklaard, blijkt nu toch nog in leven te zijn. IS deed zelfs zijn moeder geloven dat hij sneuvelde. Dat zou kunnen betekenen dat hij met plannen rondloopt voor een aanslag op westerse bodem.

Nouamane is de zoon van Fatima Ezzarhouni, een moeder die probeert om de radicalisering in te dijken en ook voor de CD&V in de politiek is gestapt. Het was precies omdat zij zelf verklaarde dat haar zoon omgekomen was dat het doodsbericht geloofwaardig werd geacht. Maar de vrouw blijkt misleid te zijn door de Islamitische Staat. Veiligheidsdiensten konden immers achterhalen dat Nouamane nog altijd leeft en tot IS behoort.

Er zijn geruchten dat hij opgepakt werd door de Syrische Koerden, maar die zijn nog niet bevestigd. Daardoor is het ook niet duidelijk of hij nog een gevaar inhoudt voor België. Enkele jaren geleden stuurde Nouamane wel huiveringwekkende dreigementen uit aan het adres van België. Ondertussen is hij ook één van de weinige Belgische Syriëstrijders die uitdrukkelijk veroordeeld zijn voor het plannen van een aanslag op Belgische bodem.

Een strijder doodverklaren is al vaker een IS-tactiek gebleken om hem aan de aandacht te onttrekken, zodat hij een aanslag zou kunnen plegen. Dat gebeurde ook met Abdel Hamid Abaaoud, de Molenbeekse organisator van het bloedbad in Parijs. Nouamane vertrok naar Syrië in 2013 als rekruut van Shariah4Belgium. Het jaar daarop getuigde een kompaan al dat hij er mensen zou hebben gedood.

