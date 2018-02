Doodstraf VUB-prof opnieuw bevestigd 05 februari 2018

De doodstraf van de VUB-prof Ahmadreza Djalali is opnieuw bevestigd door het Iraanse Hooggerechtshof. Dat heeft zijn advocaat Zouhaier Chichaoui gisteren gezegd. Djalali wordt in Iran beschuldigd van spionage en kreeg daarvoor eind vorig jaar de doodstraf, maar tegen die executie kwam zware internationale druk, ook vanuit België. Enkele weken geleden werd de doodstraf nog tijdelijk opgeschort omdat Djalali in beroep was gegaan. Het Hooggerechtshof heeft dat hoger beroep nu geweigerd, omdat het de zaak weigert te herzien.

