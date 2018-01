Doodstraf tegen VUB-prof tijdelijk opgeschort 25 januari 2018

De doodstraf waartoe VUB-prof Ahmadreza Djalali in Iran veroordeeld werd, is opgeschort tot het Iraanse Hooggerechtshof verder onderzoek heeft gevoerd. Dat hebben zijn advocaten gemeld. De uitspraak van het Hooggerechtshof zou er volgende maand moeten komen. Djalali werd veroordeeld voor spionage en betrokkenheid bij de dood van twee wetenschappers. Maar de bekentenissen die hij afgelegd heeft, zouden slechts tot stand zijn gekomen na psychologische en fysieke folteringen. Er rees zware internationale druk tegen zijn terdoodveroordeling, ook uit België. Djalali woonde in Zweden, maar was ook gastdocent aan de VUB. (GVV)