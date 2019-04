Exclusief voor abonnees Doodstraf in VS hoeft niet pijnloos te zijn 03 april 2019

00u00 0

Terdoodveroordeelden hebben in de Verenigde Staten geen wettelijk recht op een pijnloze dood. Dat was gisteren het oordeel van het Amerikaanse Hooggerechtshof in een zaak van een persoon met een zeldzame ziekte. Dat betekent dat het grondwettelijke verbod op "wrede en ongebruikelijke" strafmethodes nog altijd doodstraffen verbiedt die vergelijkbaar zijn met marteling, maar dat de gevangene daardoor nog geen garantie heeft op een pijnloze dood.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen