Exclusief voor abonnees Doodsteek voor 'Vlaamse droom' van Matthijs van Nieuwkerk 19 februari 2020

Het Nederlandse tv-icoon Matthijs van Nieuwkerk droomde ervan om een paar jaar in Antwerpen te komen wonen. Dat kon perfect, nu hij stopt met het dagelijkse praatprogramma 'De wereld draait door'. Naar verluidt had hij zelfs al een optrekje op het oog. Paste perfect bij de plannen die VRT-directeur Peter Claes met hem had. Er waren vergevorderde gesprekken voor een nieuwe talkshow, samen met Evi Hanssen, die hij al kent als tafeldame bij 'DWDD'. Maar sinds Claes eind december vorig jaar op non-actief gezet werd, waren er geen gesprekken meer. De definitieve exit van Claes lijkt dan ook de doodsteek voor het Vlaamse project met Matthijs van Nieuwkerk. (MC)