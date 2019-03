Doodsoorzaak van baby in hotel ook niet duidelijk na autopsie 07 maart 2019

De doodsoorzaak van de baby die op 19 februari in kritieke toestand werd aangetroffen in een hotel vlak bij het Brusselse Zuidstation is nog altijd niet bekend. Het kind overleed na enkele dagen in het ziekenhuis, maar de autopsie heeft geen uitwendige sporen van geweld kunnen blootleggen. De onderzoeksrechter heeft nu een bijkomend onderzoek bevolen. Volgens verschillende media was de moeder verwikkeld in een moeilijke scheiding met haar vriend, en verklaarde ze dat ze haar kinderen even alleen in de hotelkamer had achtergelaten om te douchen. Volgens de mama zou haar dochter van 3 per ongeluk op haar zusje zijn gaan liggen. Die verklaring zou echter geen afdoende uitleg zijn voor de schedelbreuk die werd vastgesteld. De moeder van het kind werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor moordpoging, maar die liet de vrouw vrij en stelde haar niet in verdenking.

