Doodskoppen en Disney-leggings

In dit nieuwe, achtste (!) seizoen van 'Hotter Than My Daughter' maakt de immer hilarische vuilbek Gordon plaats voor zijn opvolgster: de al even schaamteloze Patty Brard. Verder verandert er niets aan deze 'guilty pleasure'-klassieker. Ook nu zijn er meer dan genoeg Nederlandse moeders te vinden die hun plaats in modeland niet helemaal kennen. Vanavond is het genieten van de 44-jarige Fouzia, moeder van vijf kinderen die haar passie voor heavymetalband Metallica combineert met een voorliefde voor Disney-leggings. Excentrieke vrouwen die worden uitgelachen: wie dit format nu zou pitchen, zou héél veel moeite moeten doen om het nog op de buis te krijgen.

