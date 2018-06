Doodsbedreigingen voor Zweedse schlemiel 25 juni 2018

Jimmy Durmaz, de Zweed die de overtreding maakte die de winninggoal van Kroos in toegevoegde tijd inleidde, werd op sociale media het slachtoffer van racistische beledigingen en kreeg zelfs doodsbedreigingen. De 29-jarige invaller heeft Syrische roots, zijn ouders emigreerden naar Zweden vanuit Turkije.Durmaz zelf las gisteren voor de training een statement voor, waarin hij vertelde hoe hij voor vuile Arabier, terrorist en Taliban-strijder is uitgemaakt en dat zelfs zijn familie en kinderen bedreigd werden. "Ik ben trots om voor het Zweedse nationale team uit te komen en ik zal racisten dat nooit laten kapotmaken. We moeten samen strijden tegen racisme." Waarna het hele team en technische staf de meeting besloten door samen 'Fu*k racism' te schreeuwen. (VH)

