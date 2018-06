Doodsbedreiging voor cafébaas die longpatiënt weigert 18 juni 2018

Een Zeebrugse cafébaas die een mindervalide weigerde te bedienen op zijn terras, heeft een doodsbedreiging gekregen. In een anonieme brief werd verwezen naar een 'blauwe boon', een omschrijving voor een kogel. Taverne Maritimes op de Zeedijk werkt met zelfbediening op het terras. Toen in april een longpatiënt met zuurstoffles de bestelling aan z'n tafeltje vroeg, werd dat geweigerd. In onze krant lichtte cafébaas Eddy Deschrevel z'n beslissing toe. "Ze konden wel te voet van hun wagen naar hier komen. Bovendien was zijn valide vrouw er bij. De wereld is hun butler niet." (MMB)