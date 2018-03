Doodrijder tiener dronken achter stuur betrapt 21 maart 2018

Maxim D. (25) uit Haacht, die in 2015 de 16-jarige Noah Mortier in Leuven doodreed, is afgelopen november betrapt op dronken rijden. Nochtans riskeert hij in mei een jarenlang rijverbod en een zware celstraf, als het dodelijke vluchtmisdrijf in beroep wordt behandeld. D. probeerde na de aanrijding eerst zijn BMW te laten herstellen en gaf zich pas twintig uren later aan. Op zijn proces in eerste aanleg, waar hij tot 16 maanden cel en vijf jaar rijverbod werd veroordeeld, prevelde D. dat hij weer iets wou betekenen voor de maatschappij. Van het beloofde liefdadigheidsproject ter nagedachtenis van zijn slachtoffer en een brief aan de nabestaanden kwam nooit iets in huis. "Hier schrik ik niet van", zegt Johan Mortier, de vader van Noah. "We hebben nooit iets van hem gehoord. Hij zal nooit veranderen." (KAR)

