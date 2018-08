Doodrijder Sint-Niklaas toonde politie nep rijbewijs Moeder en twee dochters (5 en 8) van het voetpad gemaaid JEW KBD PKM KSN

22 augustus 2018

00u00 0 De Krant Tussen de 80 en 95 kilometer per uur. Zo snel reed de Nederlandse Anderson C. (21) maandag volgens de verkeersdeskundige toen hij de 5-jarige Maimouna doodreed op het trottoir voor een Lidl-filiaal in Sint-Niklaas. Daarna legde hij de politie een onbestaand rijbewijs voor. "Ik ben de controle verloren omdat ik afgeleid werd door mijn passagier", verklaarde C. aan het gerecht.

Een e-mail op zijn smartphone. Daarmee probeerde Anderson C. - nadat hij een moeder en haar twee kinderen van het trottoir maaide - het gerecht te laten geloven dat hij wel degelijk achter het stuur mocht zitten van een huurwagen. "Dit toont aan dat ik een Nederlands voorlopig rijbewijs heb. Geldt dat hier dan niet?", vroeg de twintiger met Angolese roots. Welk document hij voorlegde, is onduidelijk. Wel duidelijk is dat zo'n document helemaal niet bestaat bij onze noorderburen.

