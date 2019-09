Exclusief voor abonnees Doodrijder Merel riskeert jaar cel na faillissement 20 september 2019

Muhammed Aytekin (23), de man die in oktober 2015 de 12-jarige Merel De Prins doodreed in Vilvoorde en daarna vluchtmisdrijf pleegde, riskeert nu 1 jaar cel voor faillissementsmisdrijven. In de periode van het ongeval ging zijn transportbedrijfje op de fles. Maar Aytekin had niet zelf het faillissement aangevraagd en zijn boekhouding zou niet in orde zijn geweest. Hij ging ook niet in op diverse oproepen van de curator. Gisterochtend stond hij voor de Brusselse correctionele rechtbank. Het parket eiste een celstraf van 1 jaar. Aytekins advocaat gaf toe dat zijn cliënt onzorgvuldig was geweest en pleitte voor een straf met uitstel. Het vonnis valt over enkele weken. (WHW)