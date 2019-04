Exclusief voor abonnees Doodrijder Merel kan niet voor rechter verschijnen omdat hij Brussel niet meer in mag... 11 april 2019

00u00 0

Muhammed Aytekin, de doodrijder van de 12-jarige Merel De Prins, moest zich gisteren voor de Brusselse correctionele rechtbank verantwoorden voor zijn aandeel in een frauduleus faillissement. Hij stuurde echter zijn kat - of beter gezegd: hij moést zijn kat sturen. "Hij werd na zijn veroordeling tot 5 jaar cel vrijgelaten onder voorwaarden", pleitte zijn advocate op de rechtbank. "Eén van de voorwaarden is dat hij niet op het grondgebied van Brussel mag komen. Hij kan hier dan ook niet aanwezig zijn." De zaak werd noodgedwongen uitgesteld. In samenspraak met de strafuitvoeringsrechtbank zal hij een uitzondering op het verbod moeten krijgen. Het dossier zal - indien dit lukt- worden gepleit op 13 juni.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen